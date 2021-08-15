Севилья объявила о трансфере игрока сборной Швеции
18:45 - Читати українською
Защитник Людвиг Аугустинссон официально сменил клубную прописку в летнее трансферное окно.
Севилья на своем официальном сайте сообщил о подписании шведского защитника Людвига Аугустинссона.
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Андалусийский клуб не информирует о сумме трансфера, однако источники сообщают, что швед перебрался из Вердера за 5,5 млн евро. Контракт Аугустинссона с Севильей рассчитан до лета 2025 года.
Отметим, что в прошлом сезоне Людвиг провел за бременцев 28 матчей, записав в свой актив 6 результативных передач.
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