Сербский вратарь Марко Дмитрович в следующем сезоне будет выступать за новую команду.

Уже бывший голкипер Эйбара Марко Дмитрович стал игроком Севильи на правах свободного агента, сообщает пресс-служба испанского клуба. Контракт рассчитан на четыре сезона.

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Напомним, в прошлом сезоне серб выступал за Эйбар, где провел 35 матчей и вошел в историю Ла Лиги. Дмитрович 21 января 2021-го забил гол, реализовав пенальти в матче 19-го тура Ла Лиги с мадридским Атлетико (1:2).

К слову, Дмитрович выступает в чемпионате Испании с лета 2015 года, с тех пор успел поиграть за Альколькорн и Эйбар.

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