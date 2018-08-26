Севилья не подпишет Дракслера из-за финансовых аппетитов футболиста

Переговоры между Севильей и ПСЖ по трансферу Дракслера прекратились. Андалусийцы не готовы удовлетворить финансовые требования футболиста.

ПСЖ и Севилья больше не обсуждают возможность трансфера Юлиана Дракслера, сообщает L'Equipe.

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Парижане готовы проститься с футболистом, ведь новый наставник команды Томас Тухель видит его как игрока ротации, что не очень устраивает 24-летнего немца.

В приобретении футболиста была заинтересована Севилья, однако андалусийцы не готовы удовлетворить финансовые аппетиты Дракслера. Сам футболист также пока не готов отказываться от денег.

В текущем сезоне Дракслер дважды выходил на замену, результативными действиями не отличался.

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