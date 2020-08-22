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Севилья нашла замену Банеге у неудачника финала Лиги Европы

21:13 - Читати українською
Севилья нашла замену Банеге у неудачника финала Лиги Европы
Жоау Мариу / Sky Sports

Уход Эвера Банеги из Севильи может пройти для андалусийцев безболезненно – клуб уже подготовил интересный вариант замены.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Диего Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Диего Годин 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Диего Годин
74’ Диего Карлос

Севилья рассчитывает подписать Жоау Мариу на замену Эверу Банеге, сообщает Football-Italia со ссылкой на Sportitalia.

Севилья – Интер – 3:2 – видео голов и обзор матча

Отмечается, что действующему победителю Лиги Европы придется выдержать конкуренцию с Валенсией. Ранее Мариу признавался, что хотел бы попробовать свои силы в Испании, а Интер заинтересован в продаже игрока.

К слову, сезон 2019/20 португалец провел в составе московского Локомотива, отыграв 22 поединка и записав в свой актив гол и 6 ассистов.

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Севилья - Интер Интер Интер Локомотив Москва Локомотив Москва Испания Трансферы Жоау Жоау Мариу Валенсия Валенсия
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