Севилья нашла замену Банеге у неудачника финала Лиги Европы

Уход Эвера Банеги из Севильи может пройти для андалусийцев безболезненно – клуб уже подготовил интересный вариант замены.

Севилья рассчитывает подписать Жоау Мариу на замену Эверу Банеге, сообщает Football-Italia со ссылкой на Sportitalia.

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Отмечается, что действующему победителю Лиги Европы придется выдержать конкуренцию с Валенсией. Ранее Мариу признавался, что хотел бы попробовать свои силы в Испании, а Интер заинтересован в продаже игрока.

К слову, сезон 2019/20 португалец провел в составе московского Локомотива, отыграв 22 поединка и записав в свой актив гол и 6 ассистов.

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