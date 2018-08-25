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Севилья нацелилась на Кагаву

12:16 25 Читати українською
Севилья нацелилась на Кагаву
Синдзи Кагава / Фото: соцсети

Севилья начала переговоры с Боруссией Дортмунд по трансферу японского хавбека Синдзи Кагавы.

Японский хавбек Синдзи Кагава может продолжить карьеру в Севилье, сообщает портал ElDesmarque.

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По информации издания, андалусийцы уже начали переговоры со "шмелями", но еще не присылали официального запроса.

Также сообщается, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересован Марсель.

В прошлом сезоне Бундселигы Кагава сыграл 19 матчей и забил 5 голов.

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Теги
Трансферы Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Севилья Севилья Марсель Марсель Германия Синдзи Кагава Синдзи Кагава
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