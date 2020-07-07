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Севилья нацелилась на голкипера сенсации сезона в Примере

19:09 - Читати українською
Севилья нацелилась на голкипера сенсации сезона в Примере
Руй Сильва / ElDesmarque

Вратарь Гранады Руй Сильва попал в сферу интересов Севильи.

Нервионцы стремятся подписать в ближайшее трансферное окно нового кипера и португалец – первый вариант, сообщает Marca.

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Накануне Севилья из-за травмы потеряла основного вратаря Томаша Вацлика. Его восстановление может занять длительный срок, поэтому боссы андалусийцев начали интенсивный поиск замены опытному чеху. У Сильвы есть еще год по контракту с Гранадой, но он не хочет продлевать сотрудничество с клубом. "Грана" готова отпустить 26-летнего голкипера за 15 млн евро.

К слову, в нынешнем сезоне Руй Сильва провел 33 матча во всех турнирах, 11 из них – "сухие".

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