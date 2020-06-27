Севилья на последних минутах вырвала ничью с Вальядолидом – безвыигрышная серия андалусийцев достигла четырех матчей

Премьерный матч 32-го тура Ла Лиги между Севильей и Вальядолидом победителя не выявил (1:1).

Севилья в случае домашней победы над Вальядолидом оторвалась от пятой позиции на семь зачётных баллов и поднялась бы на бронзовое третье место, а кроме того оборвала бы серию в три ничейных матча. Подопечные Хулена Лопетеги очень хотели выиграть, и уже на 15-й минуте они могли открыть счет усилиями Окампоса – впрочем, он попал в штангу. Это был один из немногих реальных моментов – и за его растрату Севилью наказали на 25-й минуте, когда Кико ударом головой замкнул подачу с Мичела со штрафного, перебросив Вацлика с острого угла. 1:0!

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До перерыва андалусийцы не смогли отыграться, но через 10 минут после восстановления игры Мунир отличился в воротах Вальядолида – впрочем, гол отменили из-за офсайда. В целом же, второй тайм выглядел ровно, а гости даже действовали острее. Всё шло к минимальной победе "королевского клуба", однако на 82-й минуте за фол Хави Санчеса рефери назначил пенальти. Окампос уверенно его реализовал – 1:1. Как оказалось, это был последний забитый мяч во встрече.

Таким образом, Севилья набрала 54 очка, оставшись на четвёртой позиции с отрывом от пятого Хетафе в пять зачетных баллов. Атлетико опережает андалусийцев на один пункт. Вальядолид, имея в активе 35 очков, поднялся четырнадцатую строчку. От зоны вылета команду отделяют девять зачётных баллов.

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