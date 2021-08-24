В рамках 2-го тура испанской Примеры было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 2-й тур

Хетафе – Севилья – 0:1

Гол: Ламела, 90+3

Осасуна – Сельта – 0:0

Нереализованный пенальти: Гарсия, 47 (Осасуна)

Хетафе в родных стенах принимал Севилью. В общем, первая половина встречи была не очень богатой на события – ни одного опасного момента. Команды не нанесли ни одного удара в створ ворот и ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. На 82-й минуте счет сумел открыть Эн-Несири, но его гол сразу отменили из-за офсайда. Однако, гости не огорчились и продолжили свои атаки. Уже на последних минутах компенсированного времени Ламела подхватил мяч в штрафной и мгновенно мощно пробил мимо голкипера – 0:1. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Севильи.

Сельта на выезде встречалась с Осасуной. В первом тайме памплонцы были значительно активнее. Они много атаковали и били по воротам, однако конвертировать свои действия в забитый мяч никак не могли. Гости же до перерыва не провели ни одной опасной атаки.

В начале второй половины встречи хозяева получили шанс выйти вперед благодаря одиннадцатиметровому, который назначили за фол Домингеса в штрафной, однако Гарсия не сумел его реализовать. После этого игроки Осасуны продолжили свои попытки, но защита соперника держалась достаточно уверенно, и матч так и подошел к концу со счетом 0:0.

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