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Севилья может подать в суд на Барселону за нарушение заявки на матч Суперкубка Испании

12:11 30 Читати українською
Севилья может подать в суд на Барселону за нарушение заявки на матч Суперкубка Испании
Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде / Фото AFP

Барселона может предстать перед судом, если включит в заявку на матч Суперкубка Испании более 3-х футболистов, не имеющих гражданства ЕС.

Руководство Севильи заявило, что подаст в суд на Барселону, если каталонцы нарушат правила заявки на матч Суперкубка Испании. А именно, если в заявке каталонцев будет больше 3-х игроков, которые не имеют гражданства ЕС, сообщает официальный сайт Севильи.

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Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) постановила, что в матче за Суперкубок клубы могут заявить неограниченное количество футболистов, не имеющих гражданство Евросоюза. Однако Севилья уверяет, что в последнем выпуске правил на сезон 2018/19 фигурирует бывшее правило трех игроков в заявке на матч не из Евросоюза.

На данный момент, в заявке Барсы есть 4 игрока без папорта ЕС. Это Марлон (Бразилия), Малком (Бразилия), Артуро Видаль (Чили) и Артур Энрике (Бразилия).

Юристы клубов и представители федерации решают этот вопрос.

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Суперкубок ИспанииСуперкубок Испании

Барселона - Севилья: Воскресенье 12 августа 2018

Барселона
до матча
10
час
:
23
мин
Севилья
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