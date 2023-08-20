Испанскому клубу пришлось искать нового голкипера, поскольку Ясин Буну переехал в Саудовскую Аравию. На своем официальном сайте Севилья объявила о переходе норвежца Эрьяна Нюланда.

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32-летний голкипер перешел в команду Мендилибара на правах свободного агента после того, как закончился его контракт с РБ Лейпцигом. С Севильей Нюланд подписал соглашение сроком на один год. Норвежец поборется с Марко Дмитровичем за позицию основного голкипера.

В прошлом сезоне Нюланд сыграл в Бундеслиге за РБ Лейпциг лишь в трех матчах. Эрьян регулярно вызывается в национальную сборную Норвегии, за которую уже сыграл в 46 встречах.

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