Новоиспеченный турнир имел план Б, если бы мадридский Атлетико отклонил приглашение.

Организаторы Европейской Суперлиги не были уверены в согласии Атлетико на участие в турнире, поэтому решили перестраховаться, сообщает AS.

Бавария озвучила официальную позицию относительно Европейской Суперлиги

Севилья была запасным вариантом для новго турнира. Однако "матрасники" согласились присоединиться к сканадальному соревнованию. Руководство Атлетико надеется, что основателям Суперлиги удастся наладить диалог с УЕФА, который категорически осуждает создание нового турнира.

Напомним, в Европейскую Суперлигу вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря