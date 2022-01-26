29-летний испанец летом может покинуть Мадрид и уже присматривается к новому месту трудоустройства, сообщает Sport.es .

Арсенал хочет усилиться нападающим Реала

В услугах Иско серьезно заинтересована Севилья и ее главный тренер Хулен Лопетеги, ранее тренировавший Реал и работавший с игроком. Андалусийцы готовы подписать его на правах свободного агента, ведь контракт с мадридцами заканчивается летом, а в команде на него не рассчитывают.

Напомним, 8 лет назад Реал приобрел Иско у Малаги за 30 миллионов евро, а сейчас его оценивают в 9 млн. С приходом Карло Анчелотти испанец почти полностью потерял игровую практику: всего 247 минут в 12 поединках и два гола.

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