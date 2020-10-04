Севилья хочет добавить конкуренции на своих флангах атаки.

Андалусийцы близки к соглашению по вингеру АЗ Усамы Идриси, информирует Marca со ссылкой на El Desmarque.

Севилья в компенсированное время дожала Леванте, Кадис вдевятером удержал победу над Атлетиком

Севилья уже согласовала личный контракт с 24-летним игроком, переговоры с алкмаарцами также продвигаются положительно. Испанский клуб предлагает 12 млн сразу, еще 3 млн будут прописаны бонусами. Идриси должен стать конкурентом Окампоса и Сусо на флангах атаки Севильи.

Напомним, АЗ вылетел от Динамо (0:2) на стадии третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Идриси вышел на замену, но ничем не смог помочь своей команде.

Зустріч Гвардіоли з кумиром, непростий іспит Барси, випробування для суперників Динамо і Шахтаря: топ-матчі вікенду