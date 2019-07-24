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Севилья готова отпустить Банегу – в контракте аргентинца прописана скромная клаусула

18:57 20 Читати українською
Севилья готова отпустить Банегу – в контракте аргентинца прописана скромная клаусула
Эвер Банега / Reuters

Хавбек Эвер Банега может покинуть андалусийцев этим летом.

Севилья не будет удерживать 29-летнего полузащитника, информирует Marca.

Севилья подписала хавбека сборной Сербии Гуделя – он стал 10-м летним трансфером клуба

Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2020 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 20 млн евро, за которую каждый желающий клуб может приобрести Банегу. Севилья в текущее трансферное окно уже успела приобрести нескольких игроков в линию полузащиты, поэтому уход экс-хавбека Интера проблемой не станет.

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В прошлом сезоне Банега провел 51 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

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Трансферы Эвер Банега Эвер Банега Севилья Севилья Испания
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