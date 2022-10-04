На этой неделе Хорхе Сампаоли сменит Хулена Лопетеги во главе андалусийцев, сообщает Marca.

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Нынешний тренер выведет команду на матч ЛЧ против Боруссии Д, хотя уже догадывается о своей предстоящей отставке. На фоне ужасающих результатов руководство Севильи начало переговоры с Сампаоли еще месяц назад, а теперь стороны, наконец, согласовали 2-летний контракт. Аргентинский специалист уже работал с "нервионцами" в сезоне 2016/17 – четвертое место Примеры и выход в 1/8 ЛЧ. Ожидается, что Сампаоли прилетит в столицу Андалусии в четверг и завершит все формальности.

Напомним, Севилья болтается вблизи зоны вылета чемпионата Испании, а в ЛЧ набрала всего очко за 2 тура.

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