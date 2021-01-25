Страдания нападающего Папу Гомеса в Аталанте наконец могут завершиться.

Севилья находится в шаге от подписания 32-летнего аргентинца. Переговоры проходили трудно, но клубам удалось достичь компромисса.

Аталанта вернула провального защитника в Валенсию

Испанцы заплатят Аталанте скромные 6+1 млн, хотя ранее бергамаски настаивали на 10-ти, утверждает Marca. Еще не определен срок личного контракта Гомеса – до 2023 года или до 2024-го. Сегодня состоится решающая встреча между клубами и представителями игрока для согласования всех деталей.

Напомним, 32-летний футболист не играет уже больше месяца из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. В целом он провел за Аталанту более 250 поединков с 2014 года, а его контракт рассчитан до лета 2022-го.

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