Накануне руководство Севильи приняло решение попрощаться с Диего Алонсо, под руководством которого команда провела только 14 матчей. Уругваец в октябре заменил Хосе Луиса Мендилибара, но не смог исправить провальный старт сезона. Под его руководством "нервионцы" вылетели из Лиги чемпионов, заняв последнее место группы, а в чемпионате Испании идут только на 16-м месте, рядом с зоной вылета.

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Третьим тренером Севилье в сезоне 2023/24 может стать Кике Санчес Флорес. Переговоры с 58-летним специалистом уже находятся на финальной стадии, сообщает Marca.

По информации источника, у сторон есть дискуссия только в одном условии контракта. Клуб и тренер должны решить срок соглашения – до конца текущего сезона, или на более длительное время.

Ранее Кике Санчес Флорес работал в академии Реала, а также возглавлял Валенсию, Хетафе, Атлетико, Бенфику, Аль-Ахли, Аль-Айн, Уотфорд и Эспаньол. Во главе Атлетико испанский тренер выиграл Лигу Европы 2009/10 – первый розыгрыш в истории турнира. Последним местом работы наставника был Хетафе, из которого он был уволен в апреле 2023 года.

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