Серб летом должен присоединиться к Севилье на правах свободного агента, сообщает Blic.

Голкипер Севильи отметился голом в ворота Вальядолида – видео точного удара и эмоций героя матча

Дмитрович еще не подписывал никаких документов с андалусийским клубом, но все указывает на его переход. Вратарь не продлевает контракт с Эйбаром, а Томаш Вацлик уже пакует чемоданы, чтобы покинуть Рамон Санчес Писхуан. Чех безнадежно проиграл конкуренцию Буну и теперь освободит место резервиста под голкипера Эйбара.

Добавим, что Дмитрович провел 27 матчей в текущем сезоне, пропустил 32 гола, семь раз сохранял ворота "сухими". Больше серб запомнился исполнением двух пенальти – один реализовал, а второй отразил коллега из Кадиса.

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