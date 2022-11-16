Вингер Атлетико Паранаэнсе Витиньо, который арендован у Динамо, получил шанс продолжить карьеру в Европе.

23-летний бразилец успешно выступает в аренде на родине, благодаря чему и оказался на радарах нескольких европейских клубов, информирует Globo .

Мудрик признался, что был близок к переходу в Динамо.

Атлетико Паранаэнсе рассматривает вариант выкупа Витиньо, но ему могут помешать Севилья, Аякс и Бенфика, которые тоже имеют планы на вингера. Представители этих клубов уже общались с киевлянами по поводу потенциального трансфера.

К слову, аренда завершается уже в декабре, а контракт с Динамо рассчитан до 2026 года. Transfermarkt правит за Витиньо 5 миллионов евро.

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