Севилья принимает Барселону в центральном матче 25-го тура чемпионата Испании. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Севилья – Барселона на "Футбол 24", стартует в 17:15. На Рамон Санчес Писхун встречаются коллективы из топ-4 Ла Лиги. Каталонцы опережают нервионцив на два очка, однако "рохибланкос" имеют игру в запасе. Оба еще сохраняют шансы на титул, возможно, именно нынешнее противостояние и определит, кто на самом деле остается в гонке.

Рональд Куман удивил схемой с тремя центральными защитниками. Тренер, в частности, решил не рисковать здоровьем молодого Араухо, который только залечил повреждение. Более того, Гризманн также остался на скамейке запасных. Рядом с Месси – Дембеле. А вот Севилья вынуждена обходиться без своей главной звезды – травмированного Окампоса.

Стартовые составы команд:

Севилья: Боно – Эскудеро, Диего Карлос, Кунде, Навас – Ракитич, Фернандо, Жордан – Гомес, Де Йонг, Мунир

Барселона: Тер Штеген – Дест, Пике, Лангле, Мингеса, Альба – Бускетс, Де Йонг, Педро – Дембеле, Месси

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