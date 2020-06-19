toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЕДНЕВ СЕВИЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Севилья – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

22:55 - Читати українською
Севилья – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Севилья – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Севилья в рамках очередного тура Ла Лиги принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 30-го тура Ла Лиги Севилья – Барселона начался в 23:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Барселона имеет три серьёзных потери перед матчем против Севильи

Стартовые составы

Севилья: Вацлик – Навас, Карлос, Кунде, Регилон – Фернандо, Жордан, Торрес, Окампос, Мунир – де Йонг

Запасные: Буну, Гомес, Банега, Лопес, Сусо, Эн-Несири, Гудель, Эскудеро, Васкес, Мена, Женаро, Пабло

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Видаль – Месси, Суарес, Брейтвейт

Запасные: Нето, Пенья, Артур, Гризманн, Фирпо, Пуч, Кольядо, Фати, Араухо, Саверио, Чуми, Мончу

Реал разгромил Валенсию: "сливочные" great again, бенефис дуэта Бензема и Азара, теневой герой Кроос и триумф Асенсио

blog_ava
Пиварич определился с клубом, на который готов променять Динамо
09:04
515
Теги
Испания Барселона Барселона Севилья Севилья Севилья - Барселона
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
23
мин
Бавария
16:30
Фрайбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук