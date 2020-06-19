Севилья – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Севилья в рамках очередного тура Ла Лиги принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 30-го тура Ла Лиги Севилья – Барселона начался в 23:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Барселона имеет три серьёзных потери перед матчем против Севильи
Стартовые составы
Севилья: Вацлик – Навас, Карлос, Кунде, Регилон – Фернандо, Жордан, Торрес, Окампос, Мунир – де Йонг
Запасные: Буну, Гомес, Банега, Лопес, Сусо, Эн-Несири, Гудель, Эскудеро, Васкес, Мена, Женаро, Пабло
Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Видаль – Месси, Суарес, Брейтвейт
Запасные: Нето, Пенья, Артур, Гризманн, Фирпо, Пуч, Кольядо, Фати, Араухо, Саверио, Чуми, Мончу
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