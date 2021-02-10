Севилья – Барселона: онлайн-трансляция первого полуфинала Кубка Испании
21:55 - Читати українською
В рамках полуфинального поединка Кубка Испании Севилья принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
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Первый матч 1/2 финала Кубка Испании Севилья – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Ответный матч проведут 3 марта на Камп Ноу.
Стартовые составы
Севилья:
Барселона:
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