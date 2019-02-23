toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СЕВИЛЬЯ - БАРСЕЛОНА МАРИУПОЛЬ - ОЛИМПИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Севилья – Барселона: хозяева заслуженно побеждают после первого тайма, красивый гол Месси не спасает каталонцев

18:17 66 Читати українською
Севилья – Барселона: хозяева заслуженно побеждают после первого тайма, красивый гол Месси не спасает каталонцев

Барселона поехала в гости к Севилье в рамках 25 тура Примеры. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Испания. Примера, 25 тур

Севилья – Барселона – 2:1

Голы: Навас, 22 Меркадо, 43 – Месси, 26

Барселона входит в тяжелый календарь с комфортным преимуществом на вершине Примеры – 7 очков чемпионского гандикапа еще не отыгрывали в испанской элите. Выезд в Севилью – серьезная проверка каталонцев. В октябре в первом круге Ла Лиги Барселона переиграла андалусийцев благодаря сейвам Марк-Андре тер Штегена, а в Кубке Испании вынуждена была оформлять камбэк после выездного поражения. Севилья переживает неудачный период, в течение которого выиграла только один из 6 матчей первенства.

Эрнесто Вальверде выпустил более-менее прогнозируемый состав. Стоит отметить возвращение после травмы Самуэля Умтити и выход в центре поля Артуро Видаля. Пабло Мачин удивил переходом на схему с 4 защитниками, которую он использует не так часто.

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ

  • 1' Первый острый момент возник у ворот Барселоны. На прострел Вебера в штрафную площадь откликнулся Промес – на линии отлично сыграл тер Штеген. Правда, лайнсмен не увидел офсайд, поэтому эпизод не завершился бы голом.
    11' Барселона захватила владение, но до опасных моментов дело не доходило. Удары Месси (заблокировали соперники) и Коутиньо (легко взял голкипер) голевыми шансами не назовешь.
    19' Бен-Еддер оказался с мячом в чужой штрафной, создал себе ударную позицию, но его выстрел после рикошета от защитника Барсы завершился угловым.
    22' Севилья открыла счет, реализовав быструю атаку после неудачных действий Лео Месси! Промес перехватил его пас и запустил в прорыв Бен-Еддера. Виссам разогнал контру и вовремя выдал идеальный пас Навасу – расстрел тер Штегена.
    26' Месси роскошным голом исправил предыдущую ошибку! Барселона дважды подряд пробила после подач слева. Кивок головой от Видаля парировал Вацлик, а фантастический удар в касание от Лионеля вратарь не вытащил.
    36' Опять Промес получил хороший момент, опять его не реализовал (не попал в ближний угол), однако это не имело значения – опять офсайд.
    38' Жерар Пике получил желтую карточку за задержку Бен-Еддера.
    42' Хозяева во второй раз вышли вперед! Тер Штеген неудачно выбил мяч, тот попал к игрокам Севильи и залетел в ворота немца. Сарабия и Меркадо на правом фланге разорвали защиту Барселоны – Габриэлю никто не мешал забивать.
    45' Севилья едва не закрепила преимущество перед свистком на перерыв, когда Кьяер замыкал подачу Промеса перед пустым углом ворот.
Испания25 турРамон Санчес Писхуан (Севилья)

Севилья - Барселона: Суббота 23 февраля 2019

Севилья

live 86'
2 : 2
Барселона
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Испания Севилья Севилья Севилья - Барселона Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
32
мин
Лестер Сити
19:30
Кристал Пэлас
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук