Севилья – Барселона: хозяева заслуженно побеждают после первого тайма, красивый гол Месси не спасает каталонцев

Барселона поехала в гости к Севилье в рамках 25 тура Примеры. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".
Испания. Примера, 25 тур
Севилья – Барселона – 2:1
Голы: Навас, 22 Меркадо, 43 – Месси, 26
Барселона входит в тяжелый календарь с комфортным преимуществом на вершине Примеры – 7 очков чемпионского гандикапа еще не отыгрывали в испанской элите. Выезд в Севилью – серьезная проверка каталонцев. В октябре в первом круге Ла Лиги Барселона переиграла андалусийцев благодаря сейвам Марк-Андре тер Штегена, а в Кубке Испании вынуждена была оформлять камбэк после выездного поражения. Севилья переживает неудачный период, в течение которого выиграла только один из 6 матчей первенства.
Эрнесто Вальверде выпустил более-менее прогнозируемый состав. Стоит отметить возвращение после травмы Самуэля Умтити и выход в центре поля Артуро Видаля. Пабло Мачин удивил переходом на схему с 4 защитниками, которую он использует не так часто.
ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ
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|1'
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|Первый острый момент возник у ворот Барселоны. На прострел Вебера в штрафную площадь откликнулся Промес – на линии отлично сыграл тер Штеген. Правда, лайнсмен не увидел офсайд, поэтому эпизод не завершился бы голом.
|11'
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|Барселона захватила владение, но до опасных моментов дело не доходило. Удары Месси (заблокировали соперники) и Коутиньо (легко взял голкипер) голевыми шансами не назовешь.
|19'
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|Бен-Еддер оказался с мячом в чужой штрафной, создал себе ударную позицию, но его выстрел после рикошета от защитника Барсы завершился угловым.
|22'
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|Севилья открыла счет, реализовав быструю атаку после неудачных действий Лео Месси! Промес перехватил его пас и запустил в прорыв Бен-Еддера. Виссам разогнал контру и вовремя выдал идеальный пас Навасу – расстрел тер Штегена.
|26'
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|Месси роскошным голом исправил предыдущую ошибку! Барселона дважды подряд пробила после подач слева. Кивок головой от Видаля парировал Вацлик, а фантастический удар в касание от Лионеля вратарь не вытащил.
|36'
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|Опять Промес получил хороший момент, опять его не реализовал (не попал в ближний угол), однако это не имело значения – опять офсайд.
|38'
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|Жерар Пике получил желтую карточку за задержку Бен-Еддера.
|42'
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|Хозяева во второй раз вышли вперед! Тер Штеген неудачно выбил мяч, тот попал к игрокам Севильи и залетел в ворота немца. Сарабия и Меркадо на правом фланге разорвали защиту Барселоны – Габриэлю никто не мешал забивать.
|45'
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|Севилья едва не закрепила преимущество перед свистком на перерыв, когда Кьяер замыкал подачу Промеса перед пустым углом ворот.