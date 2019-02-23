Севилья – Барселона: хозяева заслуженно побеждают после первого тайма, красивый гол Месси не спасает каталонцев

Барселона поехала в гости к Севилье в рамках 25 тура Примеры. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Испания. Примера, 25 тур

Севилья – Барселона – 2:1

Голы: Навас, 22 Меркадо, 43 – Месси, 26

Барселона входит в тяжелый календарь с комфортным преимуществом на вершине Примеры – 7 очков чемпионского гандикапа еще не отыгрывали в испанской элите. Выезд в Севилью – серьезная проверка каталонцев. В октябре в первом круге Ла Лиги Барселона переиграла андалусийцев благодаря сейвам Марк-Андре тер Штегена, а в Кубке Испании вынуждена была оформлять камбэк после выездного поражения. Севилья переживает неудачный период, в течение которого выиграла только один из 6 матчей первенства.

Эрнесто Вальверде выпустил более-менее прогнозируемый состав. Стоит отметить возвращение после травмы Самуэля Умтити и выход в центре поля Артуро Видаля. Пабло Мачин удивил переходом на схему с 4 защитниками, которую он использует не так часто.