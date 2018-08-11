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Севилья арендовала Андре Силву

21:14 56 Читати українською
Севилья арендовала Андре Силву
Андре Силва / ФК Севилья

Нападающий Милана Андре Силва отправился в аренду в Севилью.

Севилья на своем официальном сайте объявила о годичной аренде форварда Милана Андре Силвы.

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Португалец присоединился к "россонери" прошлым летом из Порту, однако не смог проявить себя в статусе забивного нападающего, демонстрируя низкую результативность в матчах Серии А.

Милан этим летом уже успел подписать форварда Ювентуса Гонсало Игуаина.

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