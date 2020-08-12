Севилья – Манчестер Юнайтед: Лопетеги заявил, что готов на равных противостоять одному из лучших клубов мира

"Вулверхэмптон? Думаю, мы заслужили эту победу. Мы шли к ней шаг за шагом, сохраняя спокойствие и ожидая своего момента

Севилья одолела Вулверхэмптон благодаря голу на последних минутах и вышла в полуфинал Лиги Европы

Я очень горд своими игроками, потому что мы играли против очень хорошей команды. Нам нужно было контролировать мяч и не ошибаться, потому что у них очень быстрые форварды. Нам пришлось сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

Мы думаем только о следующем историческом матче против великого клуба, одного из лучших в истории спорта. К тому же сейчас манкунианцы в отличной форме. Мы отдадим все силы борьбе, как обычно. Играть с ними будет непросто, но мы сделаем это с верой в свои силы. Это величайшая команда в мире, и мы будем напряженно готовиться к нашей встрече", – сказал на послематчевой пресс-конференции немецкий специалист.

Напомним, подопечные Тухеля победили английский Вулверхэмптон (1:0). В четвертьфинале Севилья встретится с МЮ, который выбил из турнира Копенгаген. Матч состоится в воскресенье, 16 августа, начало в 22:00.

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