Севилья – Манчестер Юнайтед: Лопетеги назвал главного героя полуфинала Лиги Европы

"Конечно, мы рады. Это был тяжелый матч, и нам пришлось много страдать во втором тайме. Но потом мы выровняли игру. Все сыграли хорошо. Против Манчестер Юнайтед приходится много потеть, и сегодня нас заставили это делать. МЮ – великая команда, которая показывает хороший футбол.

Севилья – Манчестер Юнайтед – 2:1 – видео голов и обзор матча

Наш вратарь сыграл выше всяких похвал. Во втором тайме Буну был очень важен для нас. В конечном счете, мы заслуженно вышли в финал. Меня переполняет радость. Мы знаем, через что прошла эта команда, в том числе сегодня, и здорово, что мы выстояли против такого напора.

Это успех всей команды. Такие команды, как Манчестер Юнайтед, можно победить только командными действиями. Сегодня мы приложили для этого необходимы усилия. Я очень горжусь своей командой", – приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Напомним, андалусийцы минимально обыграли Манчестер Юнайтед в полуфинале Лиги Европы (2:1). В финале соперником Севильи станет победитель пары Интер – Шахтер. Решающий поединок Лиги Европы 2019/20 пройдет 21 августа в Кельне.

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