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Севилья – Манчестер Юнайтед: Лопетеги назвал главного героя полуфинала Лиги Европы

10:05 - Читати українською
Севилья – Манчестер Юнайтед: Лопетеги назвал главного героя полуфинала Лиги Европы
Хулен Лопетеги / Marca

Главный тренер Севильи Лопетеги поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг
 
Бруну Фернандеш 9’
9’ Бруну Фернандеш
26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг

"Конечно, мы рады. Это был тяжелый матч, и нам пришлось много страдать во втором тайме. Но потом мы выровняли игру. Все сыграли хорошо. Против Манчестер Юнайтед приходится много потеть, и сегодня нас заставили это делать. МЮ – великая команда, которая показывает хороший футбол.

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Наш вратарь сыграл выше всяких похвал. Во втором тайме Буну был очень важен для нас. В конечном счете, мы заслуженно вышли в финал. Меня переполняет радость. Мы знаем, через что прошла эта команда, в том числе сегодня, и здорово, что мы выстояли против такого напора.

Это успех всей команды. Такие команды, как Манчестер Юнайтед, можно победить только командными действиями. Сегодня мы приложили для этого необходимы усилия. Я очень горжусь своей командой", – приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Напомним, андалусийцы минимально обыграли Манчестер Юнайтед в полуфинале Лиги Европы (2:1). В финале соперником Севильи станет победитель пары Интер – Шахтер. Решающий поединок Лиги Европы 2019/20 пройдет 21 августа в Кельне.

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