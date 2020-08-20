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Севилья – Интер: пресс-конференция Хулена Лопетеги перед финалом Лиги Европы

21:48 - Читати українською
Севилья – Интер: пресс-конференция Хулена Лопетеги перед финалом Лиги Европы
Хулен Лопетеги / АР

Наставник Севильи Хулен Лопетеги пообщался с журналистами о завтрашнем финале Лиги Европы против Интера.

 

"Интер – это команда для участия в Лиге чемпионов. У них много качественных игроков и опытный тренер, который работал во многих топ-командах. Я жду высококачественный матч, который потребует от нас всего наилучшего, и, очевидно, мы постараемся к нему хорошо подготовиться, чтобы ответить на такой грозный вызов.

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У Интера был замечательный год, им не хватило всего одного очка для Скудетто. В Лиге чемпионов им удалось показать свой уровень, и они были очень убедительны на пути к финалу. Нам нужно подготовиться.

Эта Севилья – совершенно новая и другая команда, чем та, которая трижды выигрывала Лигу Европы. Теперь здесь другие игроки и тренер. Конечно, помогает то, что клуб уже выигрывал турнир раньше, но я должен настаивать на том, что не считаю кого-то фаворитом. Играют две совершенно разные команды, мы против действительно именитого клуба. Нет смысла смотреть назад – реальность здесь и сейчас", – приводит слова Лопетеги сайт УЕФА.

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Севилья Севилья Лига Европы Хулен Хулен Лопетеги Севилья - Интер
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