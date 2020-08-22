Севилья – Интер: Конте сумел найти позитив в проигранном финале Лиги Европы

"Сейчас мои игроки должны, прежде всего, думать о том, какой огромный объем работы они выполнили в течение сезона. О том, насколько им удалось прибавить. Они дошли до финала.

Севилья – Интер – видео голов

Многие молодые футболисты получили большой багаж ценного опыта на протяжении всего сезона. Теперь они могут продолжить свой путь, будучи уверенными в себе и своих силах. Был сложный, во многом равный матч. Во втором тайме судьбу матча мог решить один-единственный эпизод. У нас было несколько моментов, а потом нам сильно не повезло с отскоком от Ромелу.

Сейчас у меня нет обилия причин для сожаления. Мои игроки действительно отдали всех себя борьбе, в матче против команды, которая привыкла к таким поединкам. Думаю, сегодня опыт в итоге и сыграл решающую роль", – цитирует слова Конте официальный сайт УЕФА.

Напомним, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

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