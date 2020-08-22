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Севилья – Интер: Конте сумел найти позитив в проигранном финале Лиги Европы

09:32 - Читати українською
Севилья – Интер: Конте сумел найти позитив в проигранном финале Лиги Европы
Разочарованный Антонио Конте / Сайт УЕФА

Главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте откровенно оценил проигранный матч своих подопечных.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Диего Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Диего Годин 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Диего Годин
74’ Диего Карлос

"Сейчас мои игроки должны, прежде всего, думать о том, какой огромный объем работы они выполнили в течение сезона. О том, насколько им удалось прибавить. Они дошли до финала.

Севилья – Интер – видео голов

Многие молодые футболисты получили большой багаж ценного опыта на протяжении всего сезона. Теперь они могут продолжить свой путь, будучи уверенными в себе и своих силах. Был сложный, во многом равный матч. Во втором тайме судьбу матча мог решить один-единственный эпизод. У нас было несколько моментов, а потом нам сильно не повезло с отскоком от Ромелу.

Сейчас у меня нет обилия причин для сожаления. Мои игроки действительно отдали всех себя борьбе, в матче против команды, которая привыкла к таким поединкам. Думаю, сегодня опыт в итоге и сыграл решающую роль", – цитирует слова Конте официальный сайт УЕФА.

Напомним, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

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