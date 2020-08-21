Севилья – Интер: Диего Карлос забил шикарный гол ударом через себя в финале Лиги Европы

Защитник Севильи Диего Карлос забил очень важный мяч в финальном матче ЛЕ.

Защитнику Карлосу удалось отличиться на 74 минуте финального матча в ворота Интера. Он сделал счет 3:2 в пользу Севильи.

Севилья – Интер – видео голов

Бразилец эффектно сложился в воздухе и забил шедевральный гол ударом через себя. Правда, помог ему в этом игрок Интера Ромелу Лукаку. Возможно, круглый летел мимо ворот, а форвард "нерадзурри" пытался заблокировать мяч, однако срезал его в собственные ворота.