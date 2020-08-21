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Севилья – Интер: Диего Карлос забил шикарный гол ударом через себя в финале Лиги Европы

21 августа 23:50 - Читати українською
Севилья – Интер: Диего Карлос забил шикарный гол ударом через себя в финале Лиги Европы
Диего Карлос забивает ударом через себя / Твиттер ФК Севилья

Защитник Севильи Диего Карлос забил очень важный мяч в финальном матче ЛЕ.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Диего Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Диего Годин 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Диего Годин
74’ Диего Карлос

Защитнику Карлосу удалось отличиться на 74 минуте финального матча в ворота Интера. Он сделал счет 3:2 в пользу Севильи.

Севилья – Интер – видео голов

Бразилец эффектно сложился в воздухе и забил шедевральный гол ударом через себя. Правда, помог ему в этом игрок Интера Ромелу Лукаку. Возможно, круглый летел мимо ворот, а форвард "нерадзурри" пытался заблокировать мяч, однако срезал его в собственные ворота.

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Лига Европы Севилья - Интер Красивые голы Видеоновости Диего Диего Карлос Севилья Севилья
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