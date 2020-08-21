Севилья – Интер: Диего Карлос забил шикарный гол ударом через себя в финале Лиги Европы

Лига Европы — 00:04 6588
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Севилья – Интер – 3:2 – видео голов и обзор матча
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Севилья переиграла Интер в безумном финале ЛЕ – полное дежавю имени Днепра и уникальный рекорд ЛукакуЛига Европы — 21 авг 1297
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Олимпик – Динамо: Луческу дебютирует в УПЛ без 5 лидеров – Буяльский феерит, голы новичков, причины ярости румынаУкраина — 21 авг 17601
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Шахтер – Колос: неоднозначная победа фаворита и отраженные пенальти Волынца в "похмельном" матче УПЛУкраина — 21 авг 6414
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Кубок Украины 2020/21: результаты жеребьевки первого предварительного этапаКубок Украины — 21 авг 3870