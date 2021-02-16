"На данный момент это центральная игра сезона. Это плей-офф Лиги чемпионов, и нам противостоит превосходный клуб, за который играют одни из самых многообещающих талантов Европы.

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Команда Терзича играет в хороший футбол. Дортмундцы могут разнообразно атаковать. Как за счет позиционного нападения, так и быстрого перехода из обороны. Этот тренер хорошо знает своих игроков. Я считаю, у него прекрасная команда.

Те, кто анализировал игру Боруссии, знают, что мало кто из команд способен создавать из матча в матч такое же количество опасных моментов. У Боруссии в каждой линии собраны топ-футболисты, но это не значит, что мы становимся менее смелыми и амбициозными. Мы хотим обыгрывать команды такого калибра и силы, как Боруссия", – цитирует тренера нервионцев официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Севилья – Боруссия Д состоится в среду, 17 февраля. Начало поединка в 22:00.

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