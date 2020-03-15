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Севилья – Бетис: лидеры команд проведут виртуальный поединок Ла Лиги

20:01 29 Читати українською
Севилья – Бетис: лидеры команд проведут виртуальный поединок Ла Лиги
Серхио Регилон / Фото ФК Севилья

Матч 28-го тура Ла Лиги состоится, но своеобразным образом.

 

Защитник Севильи Серхио Регилон и нападающий Бетиса Борха Иглесиас сойдутся в виртуальном поединке в FIFA 20.

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"Севильское дерби состоится сегодня вечером. Борха Иглесиас сыграет против меня в FIFA, встречу прокомментирует Ибай Льянос на Twitch. Все ради того, чтобы немного повеселиться", – написал Регилон в twitter.

Напомним, сегодня, 15 марта, должен был состояться матч 28-го тура Примеры Севилья – Бетис, но из-за распространения коронавируса турнир приостановлен на несколько недель.

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Теги
коронавирус Испания Севилья Севилья Бетис Бетис Борха Иглесиас Борха Иглесиас Серхио Регилон Серхио Регилон Севилья - Бетис
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