Севилья – Бетис: Ла Лига вернулась с эффектом присутствия зрителей на принципиальном дерби

Поединок 28-го тура чемпионата Испании Севилья – Бетис стал первым в Ла Лиге после карантина.

Зрителям закрыт доступ на стадионы, но режиссеры трансляции позаботились, чтобы это было менее заметно.

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С помощью специальной графики создается эффект присутствия болельщиков на трибунах, а также матч транслируется с записью шума фанатов, поэтому картинка действительно выглядит "живее".

Напомним, Примера после Бундеслиги стала вторым европейским топ-чемпионатом, который осуществил рестарт сезона.

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