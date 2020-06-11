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Севилья – Бетис: Ла Лига вернулась с эффектом присутствия зрителей на принципиальном дерби

11 июня 23:28 22 Читати українською
Севилья – Бетис: Ла Лига вернулась с эффектом присутствия зрителей на принципиальном дерби
Севилья – Бетис

Поединок 28-го тура чемпионата Испании Севилья – Бетис стал первым в Ла Лиге после карантина.

56’ Лукас Окампос
 
56’ Лукас Окампос

Зрителям закрыт доступ на стадионы, но режиссеры трансляции позаботились, чтобы это было менее заметно.

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С помощью специальной графики создается эффект присутствия болельщиков на трибунах, а также матч транслируется с записью шума фанатов, поэтому картинка действительно выглядит "живее".

Напомним, Примера после Бундеслиги стала вторым европейским топ-чемпионатом, который осуществил рестарт сезона.

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Севилья Севилья Бетис Бетис Испания Видеоновости Севилья - Бетис
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