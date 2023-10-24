Севилья – Арсенал: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЛЧ – Зинченко в основе
24 октября 21:06 - Читати українською
Севилья в рамках 3-го тура группового этапа ЛЧ принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
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Габриэл Мартинелли 45+4’
Габриэл Жезус 53’
45+4’ Габриэл Мартинелли
53’ Габриэл Жезус
Матч 3-го тура группового этапа ЛЧ Севилья – Арсенал начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Александр Зинченко начнет матч в основе.
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Стартовые составы
Севилья:
Арсенал:
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