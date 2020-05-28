Севидов вспомнил, как Дыминский выгонял Гладкого из Карпат

Экс-тренер Карпат Александр Севидов рассказал, какое влияние на команду имел бывший президент "зелено-белых" Петр Дыминский.

"Гладкий – отличный парень. Когда я пришел в Карпаты – 19 футболистов были на трансферах. Мы поехали на сборы в Словакию. 15 человек! Из них 7-8 – из дубля. Но постепенно ребята начали появляться.

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На самом деле тогда очень много людей ходило на Карпаты. Первые туры мы проигрывали, потому что не было Голодюка, Бартуловича... Беда была! Но понемногу подтянулись. Мы тогда с Динамо 2:2 сыграли, обыграли донецкий Шахтер.

И как-то звонит Петр Петрович и говорит: "Отправляй Гладкого". Ну, вы знаете, что с Дыминским спорить – себе дороже. Говорю: "Нет, Петр Петрович". А он: "Я тебе сказал – делай". Я рассказал Александру о ситуации, они собрались с футболистами и устроили ему проводы. В 23:00 звонит Петр Петрович и говорит: "Ты знаешь, я подумал... наверное, оставляй его (Гладкого – прим.)". Звоню: "Саша, давай завтра на тренировку", – рассказал Севидов в программе Бомбардир.

Напомним, Гладкий выступал за Карпаты с 2012 по 2014 годы и в 2017-м. Севидов возглавлял "зелено-белых" с 2013 по 2014 годы.

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