Севидов: Тактика Фонсеки может сыграть злую шутку с Шахтером в матче против Манчестер Сити

Известный украинский специалист Александр Севидов сделал свой прогноз на матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером.

"Конечно, сложно что-то прогнозировать. Это Манчестер Сити, который к тому же играет дома. Соперник очень сильный на самом деле. Согласитесь, непросто предсказать сценарий матча.

Отмечу, что могут сказаться несколько факторов. Во-первых, простая расслабленность. Хотя это маловероятно для профессиональных игроков английского чемпиона. Во-вторых, на выходных будет дерби Манчестера – это всегда очень напряженное противостояние.

Думаю, что для Шахтера это будет очень важная игра. "Горняки" приложат максимум усилий. Однако вопрос в том, как себя дома поведет Манчестер Сити. Очень надеюсь, что украинскую команду недооценят. Если Шахтер проиграет, то практически невозможно будет зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов и очень сложно за еврокубковую весну. Рассчитываю на сложный матч, в котором донецкая команда попытается завоевать ничью. По крайней мере очень хочется в это верить.

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Проблемное звено Шахтера? Думаю, что основная проблема заключается именно в обороне. Команда создает в каждом матче моменты. Даже не припомню, когда были поединки без возможностей забить или в Лиге чемпионов или в чемпионате Украины.

Тактика Фонсеки, а именно построение команды в середине поля, когда создается большая плотность, а за спинами защитников остается много свободного пространства (около 30 метров), иногда играет в злую шутку. Если в украинской Премьер-лиге такая тактика срабатывает, то в Лиге чемпионов не всегда. Вспомните первый матч с Хоффенхаймом и сколько немцы создали шансов. То же будет в Манчестере, если Фонсека не изменит подход. В УПЛ немного быстрых игроков, а в Манчестер Сити их достаточно. Это будет основная проблемы, на мой взгляд, в предстоящей игре.

Прогноз? 1:1. Этот счет меня бы очень порадовал. Рассчитываю на то, что Шахтер забьет на выезде. "Горнякам" сейчас очки важнее, чем Манчестер Сити. Надеюсь, что удача повернется к нам лицом и Шахтер сможет увезти ничью", – цитирует Севидова bookmaker-ratings.

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