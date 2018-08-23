Севидов: Первоочередная задача Зари – попасть в групповой раунд ЛЕ

Экс-нападающий Зари и известный украинский тренер Александр Севидов оценил шансы луганчан в матче против РБ Лейпцига в квалификации Лиги Европы.

"Глупо, конечно, говорить, что шансов у Зари очень много, но они есть. Все-таки немецкая команда, это не бельгийская и не голландская. Я ни в коем случае не хочу проводить параллели с матчем Динамо – Аякс. Думаю, никто лишний раз не хотел бы встречаться с представителями Англии, Испании, Италии и той же Германии.

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Пусть это и будут банальные слова, но прежде всего, Заре могут помочь организация игры, дисциплина и самоотдача. В противостояниях с сильными командами без этих качеств сложно добиваться положительного результата.

На мой взгляд, у Юрия Вернидуба ограниченное количество высококлассных футболистов, поэтому наставнику приходится ценой потерь очков в чемпионате как-то выходить из этой ситуации, ведь сейчас первоочередная задача Зари – попасть в групповой раунд Лиги Европы. В случае чего, в чемпионате еще можно наверстать упущенное, в еврокубках – нет.

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Пока сложно оценить Рафаэля. Гол, который бразилец забил Браге, выглядел более спонтанным, но тренерский штаб Зари уже не раз доказывал, что умеет отыскать футболистов средней руки, которые реально помогают команде в том числе в еврокубках, а потом их выгодно продавать.

Немецкие команды умеют играть прагматично и действовать по счету, поэтому очень важно, чтобы на стороне Зари кроме всех вышеперечисленных требований, была еще и удача", – цитирует Севидова Команда №1.

Напомним, что поединок Заря – РБ Лейпциг состоится сегодня, 23 августа, в 21:30. Текстовая онлайн-трансляция матча на сайте "Футбол 24".