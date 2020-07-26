Севидов: Ожидаю самый важный комментарий о назначении Луческу в Динамо – от Ахметова

"Пока я не услышал важнейшего комментария, самого интересного после назначения Мирчи Луческу главным тренером Динамо. Я жду, когда отреагирует и что скажет президент Шахтера Ринат Ахметов. Он обязан отреагировать.

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Это значительная фигура. Когда Луческу был на волоске от увольнения из Шахтера, именно Ахметов принял довольно спорное, но важное решение оставить его. И Мирча выиграл Кубок УЕФА.

Это не просто тренер, который несколько лет проработал в Шахтере, а коуч, который перевернул страницу гегемонии Динамо", – сказал Севидов для UA-Футбол.

Новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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