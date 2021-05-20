"Комментировать нечего. Конечно, я буду обращаться в Лозанну, чтобы отменить это решение. Решение, которое ни на что не натянешь. Есть понимание, как мне действовать дальше. Нарушены все регламентные нормы. Произвол, иначе это решение не назовешь.

УАФ пожизненно отстранила Севидова от футбольной деятельности

Не хочу оправдываться, но пусть наберутся смелости, прямо скажут и покажут хоть один матч, в котором был замешан Севидов. Это жесткое решение, несправедливое, ведь нет никаких доказательств, все только на предположениях и слухах – там услышали, там сказали.

Не могу понять, первое решение было отстранить на пять лет. Три года длилась апелляция, ничего не смогли доказать. И вот сейчас такое решение. Конечно, будем разбираться и однозначно подавать в CAS", – поделился Севидов в комментарии meta-ratings.

Напомним, УАФ удовлетворила апелляционную жалобу Комитета по этике и честной игры УАФ, запретив Севидову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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