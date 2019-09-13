Севидов: Одонкор почти не тренировался с Говерлой

Экс-тренер Говерлы Александр Севидов вспомнил сотрудничество с бывшим игроком сборной Германии Давидом Одонкором.

"Когда мы приглашали этого игрока, понимали, что это пиар-ход. И мы не ошиблись. Он не мог полноценно тренироваться и играть через свое больное колено. Поскольку условий для тренировок у нас не было, поле вообще не поливали, Давид практически не тренировался.

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После каждой встречи он ехал в Будапешт на несколько дней, на восстановление. А когда поле было жесткое, он вообще на него не выходил. Он не мог знать, чем занималась команда.

И чему мы могли научить игрока сборной Германии? Мы сами хотели у него чему-то научиться. Но я рад, что мне довелось поработать с таким профессионалом – это было прекрасное время", – рассказал Севидов в комментарии Footboom.

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