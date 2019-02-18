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Севидов, который возглавляет Верею, подписал трех украинцев

09:53 125 Читати українською
Севидов, который возглавляет Верею, подписал трех украинцев
Александр Севидов / Фото: соцсети

Три украинских исполнителя пополнили ряды болгарской Вереи.

В 21-м туре чемпионата Болгарии Верея, которую тренирует Александр Севидов, сыграла вничью с чемпионом страны Лудогорцем.

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В составе хозяев сыграло сразу четверо украинцев: ворота команды защищал Геннадий Ганев (экс-игрок Ингульца), в защите действовал Денис Васильев, который играет в Болгарии с лета 2018 года, а в полузащите действовали Сергей Рудыка (последний клуб могилевский Днепр) и Евгений Добровольский (воспитанник Говерлы).

Отметим, что после 21 тура Верея занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе лишь 6 очков.

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Мир Денис Васильев Денис Васильев Сергей Рудыка Сергей Рудыка Евгений Добровольский Евгений Добровольский Геннадий Ганев Геннадий Ганев Александр Севидов Александр Севидов Верея Верея
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