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Севидов хочет пригласить в Верею украинца

28 января 13:15 160 Читати українською
Севидов хочет пригласить в Верею украинца
Александр Севидов / Фото: соцсети

Новый наставник болгарской Вереи Александр Севидов рассказал о трансферных планах.

"До меня клуб вел переговоры с Сергеем Рудикой. Последним клубом, за который он играл, был могилевский Днепр. Он меня устраивает, а главное – знает требования, которые мы предъявляем в игре, а именно при переходе из обороны в атаку. С этим компонентом у команды есть проблемы. И если удастся подписать Сергея, то больше украинских футболистов не будет.

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Как только все решится с документами, он сразу же присоединиться к команде. Также просматриваем игроков из Хорватии, Испании. К сожалению, финансовые условия не позволяют приглашать топ-футболистов, поэтому будем "выруливать" из того, что есть", – рассказал Севидов порталу UA-Футбол.

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Теги
Мир Сергей Рудыка Сергей Рудыка Александр Севидов Александр Севидов Верея Верея
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