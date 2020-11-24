"Ожидал от Динамо большего, видно, что многие игроки выпали из игрового ритма, поэтому были тяжелыми. При всем уважении к Ингульцу, киевляне позволили петровцам играть на равных. И это накануне поединка с Барселоной вызывает опасения. Возможно, наставник знает особый рецепт и у команды появится легкость, которой в Кропивницком не было.

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Да, динамовцы владели незначительным преимуществом, но не разительным. Сейчас, и в предыдущих матчах Ингульцу даются очень тяжело моменты. И против Динамо у хозяев в атаке ничего не получалось, зато киевляне свои моменты реализовали.

Много говорить об этой игре нечего. Такая рабочая, стандартная, но заслуженная победа Динамо. Это тот случай, когда более высокое мастерство игроков киевлян сыграло решающую роль в поединке. В этом плане динамовцы превосходят Ингулец, но не в тактике, не в самоотдаче, и хозяева в других компонентах не уступили более именитому оппоненту. Думаю, подопечным Лавриненко не должно быть стыдно за такое поражение. Они сделали все, что могли", – цитирует Севидова UA-Футбол.

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