Севидов: Динамо показало Мариуполю, как надо использовать моменты

Главный тренер Динамо Александр Севидов прокомментировал победу Динамо над Мариуполем в матче 15 тура УПЛ (4:0).

"До второго пропущенного мяча Мариуполь смотрелся неплохо. При счете 1:0 забей Зубков, и сценарий мог быть другим. Тут же динамовцы наказали азовцев, и сопротивление было сломлено. Хотелось бы отметить один факт.

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Глядя на игру, нахлынули приятные воспоминания: играла школа киевского Динамо против школы донецкого Шахтера. Не считая трех иностранцев в составе киевлян, на поле было много воспитанников с одной и другой стороны, и главное все молодые. На Олимпийском мы увидели будущее украинского футбола.

Немного удивил наставник мариупольцев, не поставив Яворского и Мишнева, которые являются ключевыми фигурами команды. Но, тем не менее, получилась интересная игра. А гости, несмотря на крупный счет, смотрелись достойно. Команды играли без академизма, атака на атаку, используя фланги при построении атакующих действий.

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Динамо выиграло за счет опыта, а игроки были мастеровитее оппонента. "Бело-синие" показали, как нужно использовать моменты. В очередной игре свои диспетчерские способности показал Шапаренко", – цитирует Севидова ua-football.