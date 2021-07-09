Севидов – о возвращении Миная в УПЛ: Трудно было в прошлом году со сформированной командой, а сейчас ее вообще нет
Украинский тренер Александр Севидов прокомментировал возможность замены Олимпика Минаем в УПЛ в новом сезоне.
"На самом деле сложности будут – не надо кривить душой, мол, справимся со всеми задачами. Безусловно, клубу будет очень трудно.
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Ведь многие футболисты ушли, а их места нужно заполнять. Впрочем, я пока не владею официальной информацией – будет ли Минай в УПЛ. Это решение еще не принято. Но все понимают, что, скорее всего, так оно и будет.
Я надеюсь, что Минай сможет подготовиться и достойно выглядеть. Трудно было в прошлом году со сложившейся командой, а сейчас ее вообще нет. Сложности будут, но не только у одного Миная", – сказал Севидов в интервью FanDay.
Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ, Минай финишировал последним и покинул элитный дивизион. СМИ сообщают, что именно закарпатцы заменят Олимпик, который снялся с Премьер-лиги.
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