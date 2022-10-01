25-летний украинец восстановился от травмы, из-за которой пропускал матчи сборной Украины в Лиге наций, и вышел со старта. "Канониры" победили 3:1, Александр результативными действиями не отличался.

Арсенал – Тоттенхэм – 3:1 – видео голов и обзор лондонского дерби

После поединка Зинченко опубликовал пост в своем Instagram. "Северный Лондон – красный. Важные очки. Впереди еще длинный путь. Вперед, "канониры". Болельщики были фантастическими", – написал защитник.

В общем, для Александра это был шестой поединок в красной футболке. В его активе есть один ассист.