"Первые впечатления у меня не от матча, а от результата – и он супер! Что касается самой игры, то было видно, что ребята переживали за конечный результат, особенно после забитого мяча.

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Но наша команда очень организованно сыграла в обороне и имела предпосылки забивать еще – у македонцев был лишь один момент. Результат над нашей командой довлел, но мы его достигли.

Северная Македония удивила, прежде всего, футбольной наглостью. Я не ожидал, что после пропущенного гола македонцы будут чувствовать себя так уверенно и будет такое давление. У них неплохо получалось контролировать мяч, но уверенная игра нашей команды в обороне не позволила македонцам много создать", – сказал Калитвинцев в комментарии Українському футболу.

Напомним, сборная Украины после победы над Северной Македонией набрала 10 очков и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы группы С.

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