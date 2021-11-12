Молодежные сборные Украины и Северной Македонии разошлись миром в 5-м туре отбора на Евро-2023. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

В середине тайма неплохие моменты имели Дмитрий Крыськив и Михаил Мудрик, однако их удары цели не достигли. Впоследствии мяч после выстрела полузащитника Шахтера предательски встряхнул перекладину и вылетел в поле.

Мудрик оценил шансы молодежной сборной Украины пробиться на Евро-2023

В конце концов, комбинируя на половине поля македонцев, "сине-желтые" забили за две минуты до перерыва: Сирота после подачи углового от Мудрика выпрыгнул выше других и головой поразил цель.

Досадная ошибка автора гола после перерыва позволила хозяевам отыграться. На 58-й минуте герой первого тайма промахнулся, отдавая поперечную передачу на Батагова. Мяч перехватил Томче Гроздановски и легко переиграл Трубина. Интересно, что этот удар стал первым у македонцев в створ ворот. Уже в добавленное время украинцы могли вырвать победу, но Бондаренко попал в перекладину.

Северная Македония U-21 – Украина U-21: ничья как наказание за расконцентрацию, проблемы Ротаня и усиление роли Мудрика