Молодежная сборная Северной Македонии в рамках поединка отбора к чемпионату Европы-2023 U-21 принимает сверстников из Украины. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 5 тура отбора к Евро-2023 U-21 Северная Македония U-21 – Украина U-21 начался в 14:00 по киевскому времени. В случае победы подопечные Руслана Ротаня оторвутся от третьей позиции на 7 очков и возглавят группу H – впрочем, Франция будет отставать всего на 2 зачётных балла и сможет вернуться на вершину вечером. Телетрансляцию встречи в Украине никто не купил.

Телетрансляцию встречи никто не купил, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Северная Македония U-21: Денковски – Хайдари, Манев, Младеновски, Антовски – Али, Фазлагич, Шеджи – Гроздановски, Гйоргиевски, Рустемовски

Запасные: Алчевски, Джурковски, Воша, Илиевски, Тодоровски, Наумчевски, Станковски, Максимов, Рамадани

Украина U-21: Трубин – Сич, Сирота, Батагов, Вивчаренко – Криськив, Бондаренко, Судаков – Мудрик, Вьюнник, Назаренко

Запасные: Фесюн, Боль, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Очеретько, Ванат, Бражко, Алефиренко

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