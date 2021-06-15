Северная Македония требует от УЕФА наказать Арнаутовича – форвард мог позволить себе расистские оскорбления
Скандал в матче Австрия – Северная Македония (3:1) может получить продолжение.
Федерация футбола Северной Македонии на своей странице в Facebook опубликовала письмо с просьбой наказать нападающего австрийцев Арнаутовича.
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Форвард очень эмоционально праздновал свой гол под занавес встречи. Македонцы уверяют, что Арнаутович позволил себе расистские оскорбления в адрес Эзгана Алиоски. Отец нападающего австрийской сборной является сербом, а защитник Северной Македонии – этнический албанец. Арнаутович уже успел попросить прощения в соцсетях, однако вряд ли это его спасет от расследования УЕФА.
Добавим, что в следующем туре Евро македонцы встретятся с Украиной (17 июня), а сборная Австрии будет противостоять Нидерландам.
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