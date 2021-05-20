Главный тренер северомакедонцев Игорь Ангеловски определился с футболистами, которые будут представлять страну на континентальном первенстве.

Сборная Северной Македонии последней из группы С объявила имена игроков, вызванных для участия в финале чемпионата Европы, сообщает официальный сайт Футбольной федерации Северной Македонии.

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В желанный список попали 26 футболистов. Состав сборной выглядит следующим образом.

Вратари: Столе Димитриевски (Райо Вальекано, Испания), Дамиан Шишковски (Докса, Кипр), Ристо Янков (Работнички).

Защитники: Стефан Ристовски (Динамо З, Хорватия), Висар Муслиу (Фехервар, Венгрия), Кире Ристевски (Уйпешт, Венгрия), Дарко Велковски (Риека, Хорватия), Езган Алиоски (Лидс, Англия), Джоко Зайков (Шарлеруа, Бельгия) , Егзон Бейтулай (Шкендия).

Полузащитники: Энис Барди (Леванте, Испания), Арьян Адеми (Динамо З, Хорватия), Бобан Николов (Лечче, Италия), Стефан Спировски (АЕК Ларнака, Кипр), Элиф Эльмас (Наполи, Италия), Тихомир Костадинов (Ружомберок Словакия), Даниэль Аврамовски (Кайсериспор, Турция), Марджан Радеску (Академия Пандев), Ферхан Хасани (Партизани, Албания), Дарко Чурлинов (Штутгарт, Германия).

Нападающие: Горан Пандев (Дженоа, Италия), Иван Тричковски (АЕК Ларнака, Кипр), Александар Трайковски (Мальорка, Испания), Крсте Велкоски (Сараево, Босния и Герцеговина), Влатко Стояновски (Шамбли, Франция), Милан Ристовски (Спартак Трнава, Словакия).

Подопечные Игора Ангеловски начнут учебно-тренировочный сбор 25 мая. В рамках подготовки к континентальному первенству они проведут контрольные поединки со Словенией (1 июня) и Казахстаном (4 июня).

Напомним, сборная Северной Македонии является соперником Украины в групповом раунде Евро-2020. Поединок между командами состоится 17 июня в Бухаресте.

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